Хоккей-обозрение

Дубли Подколзина и Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Торонто»

Сегодня, 05:41 Автор: Андрей Моисеев




Василий Подколзин, Эдмонтон Ойлерз

«Эдмонтон» выиграл в гостях у «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Скоушабэнк-Арены» завершился со счётом 6:3.

Шайбы в игре забросили: Коннор Макдэвид (4-я минута, 31), Дарнелл Нурс (40), Василий Подколзин (42, 42), Зак Хайман (50) — Истон Коуэн (17), Оливер Экман-Ларссон (25), Стивен Лоренц (60).

Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль записал на свой счёт три результативные передачи.

Экс-голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри сделал 25 сейвов и начал карьеру в «Эдмонтоне» с победы.

Российский вратарь Артур Ахтямов в своём дебютном матче в НХЛ заменил Денниса Хилдеби в середине третьего периода.

«Эдмонтон» набрал 36 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. В активе «Торонто» 33 балла и он идёт 12-м на Востоке.

Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»
В НХЛ показали видео эффектного буллита Панарина в матче с «Монреалем»
Овечкин вышел на чистое 51-е место по передачам за карьеру в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативная передача
Шайба Никишина помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию»
Дубли Подколзина и Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Торонто»
Передача Юрова помогла «Миннесоте» обыграть «Оттаву»
Почти 12 тысяч зрителей посетили матч Россия — Белоруссия в Новосибирске
Сборная России обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала
Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты