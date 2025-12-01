Дубли Подколзина и Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Торонто» Сегодня, 05:41 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» выиграл в гостях у «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Скоушабэнк-Арены» завершился со счётом 6:3. Шайбы в игре забросили: Коннор Макдэвид (4-я минута, 31), Дарнелл Нурс (40), Василий Подколзин (42, 42), Зак Хайман (50) — Истон Коуэн (17), Оливер Экман-Ларссон (25), Стивен Лоренц (60). Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль записал на свой счёт три результативные передачи. Экс-голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри сделал 25 сейвов и начал карьеру в «Эдмонтоне» с победы. Российский вратарь Артур Ахтямов в своём дебютном матче в НХЛ заменил Денниса Хилдеби в середине третьего периода. «Эдмонтон» набрал 36 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. В активе «Торонто» 33 балла и он идёт 12-м на Востоке.



Фото: Getty Images
















