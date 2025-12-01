«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативная передача Сегодня, 06:03 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Канада Лайф-центра» завершился со счётом 5:1. В составе победителей отличились Логан Стэнли (10-я минута), Морган Бэррон (19), Алекс Иафалло (24) и Габриэль Виларди (40, 52). У проигравших шайбу забросил Джейкоб Чикран с передач Джона Карлсона и Александра Овечкина. Нападающий «Кэпиталз» Богдан Тринеев провёл первый матч в НХЛ. «Виннипег» набрал 31 очко и расположился на 11-м месте в Западной конференции. У «Вашингтона» 40 баллов и он идёт третьим на Востоке.



Фото: Getty Images















