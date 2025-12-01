Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативная передача

Сегодня, 06:03 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Канада Лайф-центра» завершился со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Логан Стэнли (10-я минута), Морган Бэррон (19), Алекс Иафалло (24) и Габриэль Виларди (40, 52). У проигравших шайбу забросил Джейкоб Чикран с передач Джона Карлсона и Александра Овечкина.

Нападающий «Кэпиталз» Богдан Тринеев провёл первый матч в НХЛ.

«Виннипег» набрал 31 очко и расположился на 11-м месте в Западной конференции. У «Вашингтона» 40 баллов и он идёт третьим на Востоке.

Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»
В НХЛ показали видео эффектного буллита Панарина в матче с «Монреалем»
Овечкин вышел на чистое 51-е место по передачам за карьеру в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативная передача
Шайба Никишина помогла «Каролине» обыграть «Филадельфию»
Дубли Подколзина и Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Торонто»
Передача Юрова помогла «Миннесоте» обыграть «Оттаву»
Почти 12 тысяч зрителей посетили матч Россия — Белоруссия в Новосибирске
Сборная России обыграла Белоруссию на Кубке Первого канала
Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты