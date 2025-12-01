Хоккей-обозрение

Овечкин вышел на чистое 51-е место по передачам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче чемпионата НХЛ против «Виннипега» отметился результативной передачей.

Для капитана «Кэпиталз» этот ассист стал 743-м за карьеру за океаном. По этому показателю российский хоккеист опередил Дениса Потвена и вышел на чистое 51-е место в лиге.

Занимающий 50-ю строчку Ларри Робинсон имеет в активе 750 передач.

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» со счётом 1:5 с 40 очками занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче подопечные Спенсера Карбери сыграют 17 декабря против «Миннесоты».

