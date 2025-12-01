Хоккей-обозрение

В НХЛ показали видео эффектного буллита Панарина в матче с «Монреалем»

Артемий Панарин, Нью-йорк Рейнджерс

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».

Российский форвард на последней минуте первого периода при счёте 1:3 эффектно обыграл вратаря «Канадиенс» Джейкоба Фаулера.

«Рейнджерс» в итоге одержали победу 5:4, победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Джей Ти Миллер.

В этом сезоне Панарин набрал 33 (11+22) очка и лидирует по результативности в команде.

«Синерубашечники» набрали 36 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

