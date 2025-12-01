В НХЛ показали видео эффектного буллита Панарина в матче с «Монреалем» Сегодня, 07:12 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем». Российский форвард на последней минуте первого периода при счёте 1:3 эффектно обыграл вратаря «Канадиенс» Джейкоба Фаулера. «Рейнджерс» в итоге одержали победу 5:4, победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Джей Ти Миллер. В этом сезоне Панарин набрал 33 (11+22) очка и лидирует по результативности в команде. «Синерубашечники» набрали 36 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.



Фото: Getty Images















