Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев









«Колорадо» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Денвере завершилась со счётом 4:2. Шайбы в матче забросили: Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30), Валерий Ничушкин (57) — Джонатан Маршессо (13), Тайсон Джост (59). Нападающий Валерий Ничушкин провёл на льду более 16 минут, сделал 8 бросков и завершил игру с показателем полезности «+1». Лидер «Эвеланш» Маккиннон забросил 26-ю шайбу и продолжает возглавлять гонку снайперов текущего сезона. «Колорадо» набрал 53 очка и возглавляет общую турнирную таблицу НХЛ. У «Нэшвилла» 28 баллов и он идёт 14-м в Западной конференции.



Фото: nhl.com
















