Голкипер «Флориды» Бобровский провёл 52-й матч «на ноль» в НХЛ Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев









«Флорида» обыграла в гостях «Даллас» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 15 бросков по своим воротам и провёл 52-й сухой матч за карьеру в НХЛ. Хоккеист вышел на шестое место в истории лиги по матчам «на ноль» среди европейских голкиперов. На пятой строчке расположился Ярослав Галак (53 победы), а возглавляет список Доминик Гашек (81). Первой звездой встречи стал Брэд Маршан, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы и результативную передачу. «Флорида» набрала 34 очка и переместилась на 12-е место в Восточной конференции, «Даллас» остался на втором месте на Западе.



Фото: Getty Images
















