Овечкин обошёл Ягра и вышел на 10-е место по очкам в большинстве в НХЛ Сегодня, 09:04 Автор: Андрей Моисеев









Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Виннипега». «Кэпиталз» реализовали численное преимущество на 57-й минуте третьего периода. Российский хоккеист заработал 611-е очко в большинстве и переместился по этому показателю на 10-е место в истории НХЛ. Овечкин на один балл опередил чеха Яромира Ягра. Капитану «столичных» необходимо набрать одно очко в большинстве, чтобы догнать идущего девятым Фила Хаусли. Возглавляет список Уэйн Гретцки (890), а вторую строчку занимает защитник Рэй Бурк (761).



Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
















