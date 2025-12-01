Хоккей-обозрение

Овечкин обошёл Ягра и вышел на 10-е место по очкам в большинстве в НХЛ

Сегодня, 09:04




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Виннипега». «Кэпиталз» реализовали численное преимущество на 57-й минуте третьего периода.

Российский хоккеист заработал 611-е очко в большинстве и переместился по этому показателю на 10-е место в истории НХЛ. Овечкин на один балл опередил чеха Яромира Ягра.

Капитану «столичных» необходимо набрать одно очко в большинстве, чтобы догнать идущего девятым Фила Хаусли.

Возглавляет список Уэйн Гретцки (890), а вторую строчку занимает защитник Рэй Бурк (761).

