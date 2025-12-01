«Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург», Аскаров сделал 38 сейвов

«Сан-Хосе» выиграл в овертайме у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился со счётом 6:5.

К восьмой минуте третьего периода «акулы» уступали 1:5, но благодаря шайбам Йона Клингберга, Вильяма Эклунда, Маклина Селебрини, Тайлера Тоффоли сравняли счёт и перевели игру в овертайм. Победный гол записал на свой счёт 33-летний Клингберг.

Форвард «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и передачей. Тоффоли набрал 4 (2+2) очка, Селебрини заработал 3 (1+2) балла и 47-е очко в сезоне.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров сделал 38 сейвов и одержал 11-ю победу в сезоне.

«Сан-Хосе» замыкает восьмёрку сильнейших в Западной конференции, «Питтсбург» идёт девятым на Востоке.