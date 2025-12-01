Кросби вернулся в топ-5 снайперов, Макдэвид догоняет Маккиннона в гонке бомбардиров

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче с «Сан-Хосе» и вернулся в топ-5 снайперов сезона НХЛ. На счету хоккеиста 19 шайб в 30 матчах.

Возглавляет гонку снайперов нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (26 шайб), вторым идёт Морган Гики из «Бостона» (22), третью строчку занимает Джейсон Робертсон из «Далласа» (20).

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид этой ночью набрал 3 (2+1) очка (51 в сезоне) и на четыре балла отстаёт от лидера гонки бомбардиров Маккиннона (26+29).

Далее в списке лучших по системе «гол+пас» расположились Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (47, 16+31), Коннор Бедард из «Чикаго» (44, 19+25), Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (43, 17+26), Мартин Нечас из «Эвеланш» (43, 14+29) и Никита Кучеров из «Тампы» (42, 13+29).