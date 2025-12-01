«Россия 25» сыграет с Казахстаном на Кубке Первого канала Сегодня, 14:06 Автор: Андрей Моисеев









Сборная России по хоккею сыграет с командой Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча состоится в Новосибирске и начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно смотреть здесь. Подопечные Романа Ротенберга накануне переиграли белорусских хоккеистов со счётом 3:1, Казахстан в пятницу уступил Белоруссии 1:4. С момента переименования традиционного декабрьского турнира в 2006 году российская сборная 11 раз становилась первой, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером.



Фото: РИА Новости















