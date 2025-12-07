«Россия 25» разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала

Сборная «Россия 25» крупно обыграла команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала по хоккею. Встреча на «Сибирь-Арене» завершилась со счётом 9:0.

В составе победителей отличились Руслан Абросимов (13-я минута), Егор Сурин (13, 14), Прохор Полтапов (17, 29), Данил Аймурзин (35), Дмитрий Силантьев (37), Никита Лямкин (43) и Артём Ильенко (60).

Сборная России одержала две победы на турнире, набрала четыре очка и в третий раз подряд стала обладателем трофея.

Соревнования проходили до 14 декабря в Новосибирске. На льду стадиона, вмещающего 12 тысяч человек, встречались сборные Белоруссии, Казахстана и команда «Россия 25».