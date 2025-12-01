Хьюз может дебютировать за «Миннесоту» в матче с «Бостоном»

Защитник Куинн Хьюз, по всей вероятности, дебютирует за «Миннесоту» в матче против «Бостона», который состоится в ночь на понедельник по московскому времени, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Миннесота» приобрела обладателя «Норрис Трофи» в результате сделки с «Ванкувером». Хьюз пополнил состав «дикарей», а в обратном направлении последовали защитник Зив Буйум и нападающие Марко Росси и Лиам Эгрен. Кроме этого «Кэнакс» получили выбор в 1-м раунде драфта 2026 года.

До обмена Хьюз лидировал в «Ванкувере» по очкам (23) и передачам (21).

«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» замыкает турнирную таблицу Запада.