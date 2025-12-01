Хоккей-обозрение

Новичок «Ванкувера» Буйум набрал два очка в матче с «Нью-Джерси»

Вчера, 23:03 Автор: Андрей Моисеев




«Ванкувер» обыграл в гостях «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Ньюарке завершилась со счётом 2:1.

Шайбы в матче забросили: Люк Хьюз (25-я минута) — Джейк Дебраск (2), Зив Буйум (7).

Защитник «Кэнакс» Буйум, перешедший из «Миннесоты» в обмен на Куинна Хьюза, в первом матче за новую команду записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Ванкувер» набрал 27 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Западной конференции. У «Нью-Джерси» в активе 37 очков и он идёт восьмым на Востоке.

