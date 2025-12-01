Хоккей-обозрение

Капризов догнал Койву и вошёл в топ-2 снайперов в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» забросил две шайбы и достиг важного рубежа в истории этого американского клуба.

Российский форвард забил 205-й гол за время выступления за океаном и догнал Микко Койву в списке лучших снайперов «дикарей». Занимающий первое место в списке Мариан Габорик имеет в активе 219 шайб.

В этом сезоне Капризов набрал 37 (20+17) очков и вместе с Мэттом Болди лидирует по результативности в команде. Всего за шесть сезонов в НХЛ хоккеист набрал 423 (205+218) результативных балла.

