Две шайбы и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Бостон»

«Миннесота» одержала крупную победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Джаред Сперджен (11-я минута), Кирилл Капризов (29, 55), Райан Хартман (33), Куинн Хьюз (41) и Мэтт Болди (49). У проигравших шайбы забросили Алекс Стивз (51) и Эндрю Пик (60).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду более 19 минут, сделал дубль и отдал результативную передачу. Хоккеист завершил встречу с показателем полезности «плюс 3» и был признан второй звездой матча.

Защитник «Брюинз» Никита Задоров и игроки «дикарей» Данила Юров, Владимир Тарасенко и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд, набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Бостона» 38 баллов и он идёт восьмым на Востоке.