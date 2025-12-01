Капризов первым из российских хоккеистов забросил 20-ю шайбу в сезоне

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» и первым из российских хоккеистов забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне.

Нападающий догнал Джейсона Робертсона из «Далласа» и вошёл в топ-4 лучших снайперов чемпионата. Первые два места в списке занимают Натан Маккиннон из «Колорадо» (26 шайб) и Морган Гики из «Бостона» (22).

Второй результат среди россиян показывает Александр Овечкин из «Вашингтона» (14), по 13 голов имеют в своём активе Никита Кучеров из «Тампы» и Павел Дорофеев из «Вегаса».