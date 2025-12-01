Хоккей-обозрение

Демидов в матче с «Эдмонтоном» забросил 7-ю шайбу в сезоне

Сегодня, 08:00 Автор: Андрей Моисеев




Иван Демидов, Монреаль Канадиенс

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

20-летний хоккеист открыл счёт в игре на третьей минуте второго периода после передач Лэйна Хатсона и Юрайя Слафковски. «Канадиенс» в итоге одержали победу 4:1 и переместились на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Демидов отличился впервые с 29 ноября и забил 7-й гол в текущем сезоне. Всего на счету форварда 25 (7+18) очков и он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков. Первое место в списке удерживает за собой Беккетт Сеннеке из «Анахайма» — 26 (10+16).

Фото: Reuters







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Хоккеисты «Спартака» чаще других в КХЛ проверялись осенью на допинг
В матче НХЛ Гребёнкин ударил по лицу Никишина и был удалён с площадки
Буллит Свечникова принёс «Каролине» четвёртую победу подряд
Демидов в матче с «Эдмонтоном» забросил 7-ю шайбу в сезоне
Капризов первым из российских хоккеистов забросил 20-ю шайбу в сезоне
Две шайбы и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Капризов догнал Койву и вошёл в топ-2 снайперов в истории «Миннесоты»
Новичок «Ванкувера» Буйум набрал два очка в матче с «Нью-Джерси»
Хьюз может дебютировать за «Миннесоту» в матче с «Бостоном»
«Россия 25» разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты