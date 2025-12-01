Демидов в матче с «Эдмонтоном» забросил 7-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

20-летний хоккеист открыл счёт в игре на третьей минуте второго периода после передач Лэйна Хатсона и Юрайя Слафковски. «Канадиенс» в итоге одержали победу 4:1 и переместились на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Демидов отличился впервые с 29 ноября и забил 7-й гол в текущем сезоне. Всего на счету форварда 25 (7+18) очков и он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков. Первое место в списке удерживает за собой Беккетт Сеннеке из «Анахайма» — 26 (10+16).