Буллит Свечникова принёс «Каролине» четвёртую победу подряд

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Роли завершился со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Уильям Каррье (6-я минута) и Тейлор Холл (16). У проигравших шайбы забили Джейми Драйсдейл (20) и Тревор Зеграс (59).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 44 секунды, сделал два броска и забросил победную шайбу в серии послематчевых буллитов.

Защитник хозяев Александр Никишин и форвард «Флайерз» Матвей Мичков записали на свой счёт по результативной передаче.

«Каролина» набрала 44 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. У «Филадельфии» 38 баллов и она идёт шестой на Востоке.