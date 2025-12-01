В матче НХЛ Гребёнкин ударил по лицу Никишина и был удалён с площадки

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Каролиной» произошёл инцидент с участием двух российских хоккеистов.

В первом периоде нападающий «Флайерз» Никита Гребёнкин ударил по лицу защитника «Харрикейнз» Александра Никишина и получил от судей две минуты за грубость.

Играя после этого эпизода в большинстве, «Каролина» реализовала численное преимущество. Отличился Тейлор Холл с передачи Никишина.

В итоге «ураганы» выиграли матч со счётом 3:2, победный буллит забил Андрей Свечников.