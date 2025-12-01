Хоккеисты «Спартака» чаще других в КХЛ проверялись осенью на допинг

Игроки московского «Спартака» чаще игроков других клубов КХЛ проверялись РУСАДА с сентября по ноябрь, сообщает ТАСС.

Всего за три месяца Российское антидопинговое агентство протестировало 52 хоккеиста лиги. Восемь человек защищают цвета красно-белых — Павел Порядин, Вениамин Королев, Иван Морозов, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов, Герман Рубцов, Егор Зайцев и Никита Коростелев.

РУСАДА проверила на употребление запрещённых веществ пять игроков ЦСКА, четырёх представителей «Ак Барса». По три хоккеиста из «Салавата Юлаева», СКА, московского и минского «Динамо» попали в число проверяемых.