Дегтярев заявил, что Запад лишил Овечкина шансов на олимпийское золото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил сожаление тем фактом, что Александр Овечкин не сможет выиграть золотую олимпийскую медаль.

«Александр Овечкин, не хватает ему одного титула. Вот, что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах. В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Овечкин три раза в составе сборной России становился чемпионом мира. На трёх Олимпиадах с его участием сборная России не смогла завоевать медали.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Италии пройдёт в феврале 2026 года. Вместо сборной России на турнире выступит команда Франции.