Хоккей-обозрение

Дегтярев заявил, что Запад лишил Овечкина шансов на олимпийское золото

Сегодня, 12:29 Автор: Андрей Моисеев




Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил сожаление тем фактом, что Александр Овечкин не сможет выиграть золотую олимпийскую медаль.

«Александр Овечкин, не хватает ему одного титула. Вот, что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах. В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Овечкин три раза в составе сборной России становился чемпионом мира. На трёх Олимпиадах с его участием сборная России не смогла завоевать медали.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Италии пройдёт в феврале 2026 года. Вместо сборной России на турнире выступит команда Франции.

Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Дегтярев заявил, что Запад лишил Овечкина шансов на олимпийское золото
Хоккеисты «Спартака» чаще других в КХЛ проверялись осенью на допинг
В матче НХЛ Гребёнкин ударил по лицу Никишина и был удалён с площадки
Буллит Свечникова принёс «Каролине» четвёртую победу подряд
Демидов в матче с «Эдмонтоном» забросил 7-ю шайбу в сезоне
Капризов первым из российских хоккеистов забросил 20-ю шайбу в сезоне
Две шайбы и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Капризов догнал Койву и вошёл в топ-2 снайперов в истории «Миннесоты»
Новичок «Ванкувера» Буйум набрал два очка в матче с «Нью-Джерси»
Хьюз может дебютировать за «Миннесоту» в матче с «Бостоном»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты