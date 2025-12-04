«Торонто» лидирует в рейтинге самых дорогих команд НХЛ по версии Forbes

«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Forbes. Канадская команда третий год подряд занимает первое место в рейтинге.
Стоимость «Мэйпл Лифс» оценивается в 4,4 млрд долларов. Второе место в списке авторитетного американского журнала занимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (4 млрд), на третьей строчке расположился «Монреаль Канадиенс» (3,4 млрд).
В пятерку самых дорогих вошли «Эдмонтон Ойлерз» (3,2 млрд) и «Лос-Анджелес Кингз» (3,1 млрд).
Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» идёт девятым ($2,55 млрд), команда Кирилла Капризова «Миннесота Уайлд» — 21-я (1,8 млрд).
Последнее место в списке Forbes занимает «Коламбус Блю Джекетс» (1,3 млрд).