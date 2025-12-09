«Рейнджерс» проиграли «Анахайму» и потерпели 12-е домашнее поражение Сегодня, 07:25 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» проиграли «Анахайму» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Мэдисон Сквер Гардене» завершился со счётом 4:1 в пользу «Дакс». В составе победителей отличились Джексон Лакомб (28-я минута), Каттер Готье (46, 60) и Павел Минтюков (60). У проигравших единственную шайбу забросил Мэттью Робертсон с передач Артемия Панарина и Алекси Лафреньера (37). Панарин провёл на льду более 22 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «-2». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 из 25 бросков в створ. «Анахайм» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» потерпели 12-е домашнее поражение в сезоне и с 36 очками идут 12-ми на Востоке.



Фото: tsn.ca
















