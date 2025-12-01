Хоккей-обозрение

Вратарь «Флориды» Бобровский отразил 26 бросков в матче с «Тампой»

Сергей Бобровский, Флорида Пантерз

«Флорида» выиграла в гостях у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в матче забросили: Сэм Райнхарт (3-я минута, 39-я), Антон Лунделль (4), Брэд Маршан (32) и Картер Вераге (47) — Макс Крозье (40), Янис Мозер (43).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду более 18 минут, сделал три броска и завершил игру с показателем полезности «-2».

«Флорида» набрала 36 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. У «Тампы» 39 баллов и она идёт четвёртой на Востоке.

