Хоккей-обозрение

Фетисов заявил, что Россия перестала быть хоккейной державой

Сегодня, 08:11 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Россия перестала быть хоккейной державой и утратила влияние в мировом хоккее.

«Не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас там уже некому защищать», — приводит слова Фетисова телеканал RTVI.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и пропустила четыре подряд чемпионата мира по хоккею. Также российские хоккеисты не примут участия в Олимпийских играх в Италии в феврале будущего года. На Олимпиаде нашу страну заменит сборная Франции, чей представитель Люк Тардиф сейчас возглавляет Международную федерацию хоккея.

Фото: ТАСС







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Макдэвид набрал 10 очков за неделю и стал первой звездой в НХЛ
Минтюков забросил 3-ю шайбу в сезоне за 3 секунды до конца матча
Шестеркин в ярости расколотил клюшку после поражения «Рейнджерс»
Фетисов заявил, что Россия перестала быть хоккейной державой
Вратарь «Флориды» Бобровский отразил 26 бросков в матче с «Тампой»
«Рейнджерс» проиграли «Анахайму» и потерпели 12-е домашнее поражение
«Торонто» лидирует в рейтинге самых дорогих команд НХЛ по версии Forbes
Ремпал не сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева»
Дегтярев заявил, что Запад лишил Овечкина шансов на олимпийское золото
Хоккеисты «Спартака» чаще других в КХЛ проверялись осенью на допинг


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты