Фетисов заявил, что Россия перестала быть хоккейной державой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Россия перестала быть хоккейной державой и утратила влияние в мировом хоккее.

«Не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас там уже некому защищать», — приводит слова Фетисова телеканал RTVI.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и пропустила четыре подряд чемпионата мира по хоккею. Также российские хоккеисты не примут участия в Олимпийских играх в Италии в феврале будущего года. На Олимпиаде нашу страну заменит сборная Франции, чей представитель Люк Тардиф сейчас возглавляет Международную федерацию хоккея.