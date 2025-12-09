Хоккей-обозрение

Минтюков забросил 3-ю шайбу в сезоне за 3 секунды до конца матча

Сегодня, 09:51 Автор: Андрей Моисеев




Павел Минтюков, Анахайм Дакс

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поразил ворота Игоря Шестёркина за три секунды до конца матча с «Рейнджерс».

Хоккеист забросил третью шайбу в сезоне с передач Райана Пилинга и Росса Джонстона.

Минтюков провёл на льду 20 минут 5 секунд, сделал один бросок и завершил встречу с показателем полезности «+1». В этом сезоне он в 29 играх набрал 8 (3+5) очков.

«Анахайм» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч подопечные Джоэля Кенневилля проведут 17 декабря против «Коламбуса».

