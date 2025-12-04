Макдэвид набрал 10 очков за неделю и стал первой звездой в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой прошедшей недели. В пяти играх хоккеист набрал 10 (4+6) очков. В матчах с «Баффало» и «Торонто» канадец отметился дублями, а в поединке «Детройтом» записал на свой счёт четыре результативные передачи.

В тройку лучших вошли голкипер «Детройта» Джон Гибсон и нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, сообщает пресс-служба НХЛ.

Гибсон одержал три победы в трёх играх, а с «Ванкувером» и «Чикаго» отыграл «на ноль». Одноклубник Капризова набрал 7 (3+4) очков в четырёх матчах.