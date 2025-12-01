Хоккей-обозрение

Воробьёв прокомментировал уход Гру из «Тактора»

Сегодня, 11:33




Бывший главный тренер СКА, «Металлурга», ЦСКА и сборной России Илья Воробьёв прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

«Это не красит иностранных тренеров, что ты бросаешь такую работу, за которую тебе платят деньги. После какого-то матча он стоял с зубочисткой во рту. Уже за это его должны были выгнать, когда он так стоял при всей челябинской публике. В Северной Америке его в следующий раз оштрафовали бы за это или не пустили на арену», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Под руководством Гру «Трактор» набрал 31 очко в 28 играх и занимал шестое место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне Воробьёв возглавлял ЦСКА. Под руководством специалиста армейцы заняли пятое место в конференции по тогам регулярного чемпионата и проиграли минскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Ремпал не сыграет в ближайших матчах «Салавата Юлаева»


