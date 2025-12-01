Хоккей-обозрение

«Миннесота» и «Вашингтон» сыграют в чемпионате НХЛ 17 декабря

Автор: Андрей Моисеев




«Миннесота» сыграет дома с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнётся 17 декабря в 04:00 по московскому времени.

Обе команды занимают третьи места в своих конференциях. «Кэпиталз» проиграли три из четырёх последних матчей, «дикари» выиграли четыре игры подряд.

Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.24, победа «Вашингтона» — в 2.69.

В пяти последних поединках Капризов набрал 6 (3+3) очков, у Мэтта Болди 8 (3+5) баллов. Самым результативным в составе «столичных» за этот период стал Александр Овечкин, на счету которого две шайбы и две передачи.

Овечкин набрал 38 (20+18) очков в играх против «Уайлд», Владимир Тарасенко лидирует в команде по очкам в матчах с «Кэпиталз» — 17 (10+7).

«Вашингтон» входит в топ-4 самых результативных команд чемпионата (3,31 шайбы) и мало пропускает (2,47). «Миннесота» неплохо играет в большинстве (23%, 8-е место), а «Кэпиталз» занимает 28-е место по игре в меньшинстве (75,5%).

