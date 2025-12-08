Хоккей-обозрение

Дубль Кошелева помог «Сибири» обыграть «Авангард»

Сибирь выиграла у Авангарда в матче КХЛ

«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Новосибирске завершился со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Семён Кошелев (20-я минута, 33-я), Антон Косолапов (21) и Чейз Приски (60). У проигравших шайбы забросили Эндрю Потуральски (8) и Константин Окулов (40).

34-летний нападающий Тэйлор Бек провёл первый матч за новосибирскую команду после возвращения и отметился двумя результативными передачами.

«Сибирь» набрала 28 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Авангарда» 45 очков и он идёт третьим на Востоке.

