Дубль Кошелева помог «Сибири» обыграть «Авангард» Сегодня, 17:52 Автор: Андрей Моисеев









«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Новосибирске завершился со счётом 4:2. В составе победителей отличились Семён Кошелев (20-я минута, 33-я), Антон Косолапов (21) и Чейз Приски (60). У проигравших шайбы забросили Эндрю Потуральски (8) и Константин Окулов (40). 34-летний нападающий Тэйлор Бек провёл первый матч за новосибирскую команду после возвращения и отметился двумя результативными передачами. «Сибирь» набрала 28 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Авангарда» 45 очков и он идёт третьим на Востоке.



Фото: ХК «Сибирь»















