Ларионов пропустит матч с «Драконами» по состоянию здоровья Сегодня, 18:12 Автор: Андрей Моисеев









Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба армейской команды. Исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко. Встреча пройдёт 16 декабря и начнётся в 19:30 по московскому времени. СКА набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла 9 из 12 последних матчей. Клубы сыграли между собой в этом сезоне две игры. Первый поединок завершился победой «Драконов» со счётом 7:4, второй матч выиграли армейцы (3:2 ОТ).



Фото: ХК СКА
















