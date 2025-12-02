Хоккей-обозрение

Ларионов пропустит матч с «Драконами» по состоянию здоровья

Игорь Ларионов

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба армейской команды.

Исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко. Встреча пройдёт 16 декабря и начнётся в 19:30 по московскому времени.

СКА набрал 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла 9 из 12 последних матчей.

Клубы сыграли между собой в этом сезоне две игры. Первый поединок завершился победой «Драконов» со счётом 7:4, второй матч выиграли армейцы (3:2 ОТ).

