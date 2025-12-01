«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в рамках «зелёного дерби» Вчера, 21:17 Автор: Андрей Моисеев









«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в рамках «зелёного дерби» завершилась со счётом 6:3. Шайбы в матче забросили: Семён Терехов (6-я минута), Кирилл Семёнов (18), Александр Хмелевски (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (43), Дмитрий Кателевский (58) — Денис Ян (7), Девин Броссо (38), Артём Горшков (57). Нападающий Александр Барабанов записал на свой счёт три результативные передачи. Первые две игры между командами в сезоне выиграли казанские хоккеисты (3:1, 4:1), третий поединок остался за уфимцами (4:1). «Ак Барс» набрал 50 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очком идёт девятым на Востоке.



Фото: ХК «Ак Барс»
















