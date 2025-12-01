Леон Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ Сегодня, 04:57 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче с «Питтсбургом» сделал результативную передачу и достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. 30-летний форвард набрал 1000 баллов в 824 матчах и стал первым немецким хоккеистом, достигшим этого рубежа. У Марко Штурма 487 очков, третье место занимает Йохен Хехт (463). В этом сезоне в активе Драйзайтля 44 (17+27) балла в 34 матчах и он уступает по результативности в команде только Коннору Макдэвиду. «Эдмонтон» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.



Фото: USA Today Sports
















