Леон Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ

Сегодня, 04:57 Автор: Андрей Моисеев




Леон Драйзайтль. Эдмонтон Ойлерз

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче с «Питтсбургом» сделал результативную передачу и достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

30-летний форвард набрал 1000 баллов в 824 матчах и стал первым немецким хоккеистом, достигшим этого рубежа. У Марко Штурма 487 очков, третье место занимает Йохен Хехт (463).

В этом сезоне в активе Драйзайтля 44 (17+27) балла в 34 матчах и он уступает по результативности в команде только Коннору Макдэвиду.

«Эдмонтон» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

