Хоккей-обозрение

Передачи Чинахова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»

Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев




Иван Проворов, Коламбус Блю Джекетс

«Коламбус» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в матче забросили: Зак Веренски (9-я минута, 24-я), Бун Дженнер (25), Адам Фантилли (64) — Райан Строум (24), Микаэль Гранлунд (26), Джексон Лакомб (57).

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов записали на свой счёт по результативной передаче.

Четыре из пяти шайб были заброшены в начале второго периода за 1 минуту 54 секунды.

«Коламбус» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 34 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Анахайма» 42 балла и он идёт четвёртым на Западе.

Фото: ХК «Коламбус Блю Джекетс»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
Драйзайтль опередил Малкина и Овечкина по скорости набора 1000 очков
Четыре очка Селебрини и 27 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»
«Рейнджерс» потерпели 13-е домашнее поражение в сезоне НХЛ
В НХЛ показали видео разгромного поражения «Вашингтона» от «Миннесоты»
Шайбы Тарасенко, Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон»
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» выиграть у «Питтсбурга»
Передачи Чинахова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»
Леон Драйзайтль набрал 1000 очков в НХЛ
Боб Хартли одержал 200-ю победу в КХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты