Передачи Чинахова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»

«Коламбус» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:3.
Шайбы в матче забросили: Зак Веренски (9-я минута, 24-я), Бун Дженнер (25), Адам Фантилли (64) — Райан Строум (24), Микаэль Гранлунд (26), Джексон Лакомб (57).
Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов записали на свой счёт по результативной передаче.
Четыре из пяти шайб были заброшены в начале второго периода за 1 минуту 54 секунды.
«Коламбус» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 34 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Анахайма» 42 балла и он идёт четвёртым на Западе.