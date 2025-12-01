Хоккей-обозрение

Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» выиграть у «Питтсбурга»

«Эдмонтон» выиграл в гостях у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился со счётом 6:4.

В составе победителей отличились Зак Хайман (12-я минута), Коннор Макдэвид (12, 59), Мэтт Савуа (25), Эван Бушар (30) и Василий Подколзин (47). У проигравших шайбы забросили Томми Новак (20), Эрик Карлссон (27), Брайан Раст (57) и Дэнтон Хайнен (60).

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал четыре результативные передачи и преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ.

«Эдмонтон» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» проиграл шестую игру подряд и с 37 очками идёт девятым на Востоке.

