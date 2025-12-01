Хоккей-обозрение

Шайбы Тарасенко, Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон»

Сегодня, 06:40




«Миннесота» разгромила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 5:0.

Шайбы в матче забросили: Владимир Тарасенко (3-я минута, 45-я), Кирилл Капризов (33), Данила Юров (49), Мэтт Болди (55).

Нападающий «Уайлд» Юров записал на свой счёт гол и две результативные передачи, у Тарасенко — дубль и ассист.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут и не отметился результативными действиями.

«Миннесота» одержала пятую победу подряд, набрала 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» 40 баллов и он идёт пятым на Востоке.

