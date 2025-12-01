Хоккей-обозрение

В НХЛ показали видео разгромного поражения «Вашингтона» от «Миннесоты»

Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Вашингтон» потерпел сокрушительное поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ, который состоялся в ночь на 17 декабря по московскому времени.

«Дикари» забросили пять безответных шайб в ворота Чарли Линдгрена.

Открыл счёт на третьей минуте первого периода Владимир Тарасенко с передачи Данилы Юрова. В начале второй двадцатиминутки Кирилл Капризов реализовал численное преимущество. Довершили разгром в третьем периоде Тарасенко, Юров и Мэтт Болди. Последнюю шайбу хоккеисты «Уайлд» забросили, играя в меньшинстве.

«Миннесота» одержала пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

