«Рейнджерс» потерпели 13-е домашнее поражение в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Эвандер Кейн (2-я минута), Лиам Эгрен (24) и Конор Гарланд (57).
Нападающий Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 29 секунд, сделал восемь бросков и завершил игру с показателем полезности «-1».
Голкипер Джонатан Куик, защищавший ворота хозяев в этой встрече, отразил 14 из 16 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» набрал 29 очков и продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. «Рейнджерс» проиграли 13-й домашний матч в сезоне и с 36 очками идут 12-ми на Востоке.