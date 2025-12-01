Четыре очка Селебрини и 27 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в «Эс-Эй-Пи-центре» завершился со счётом 6:3.

В воставе победителей шайбы забросили Йон Клингберг (2-я минута), Баркли Гудроу (6, 20), Маклин Селебрини (43, 59) и Тайлер Тоффоли (53). У проигравших отличились Блейк Коулман (12), Райан Ломберг (15) и Назем Кадри (54).

19-летний нападающий «Шаркс» Селебрини записал на свой счёт дубль и две результативные передачи.

Голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 27 бросков по своим воротам.

Нападающий «акул» Игорь Чернышов был вызван из АХЛ в связи с травмами форвардов Уилла Смита и Филиппа Курашева и провёл первый матч в НХЛ.

«Сан-Хосе» набрал 37 очков и замыкает восьмёрку сильнейших в Западной конференции. «Калгари» с 30 очками занимает предпоследнее место на Западе.