Драйзайтль опередил Малкина и Овечкина по скорости набора 1000 очков

Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев




Леон Драйзайтль. Эдмонтон Ойлерз

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче против «Питтсбурга» набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Немецкий нападающий сделал четыре результативные передачи, первая из которых стала для него юбилейной.

30-летний форвард набрал 1000 баллов в 824 матчах и по скорости набора опередил российских хоккеистов Евгения Малкина (848 игр) и Александра Овечкина (880).

В нынешнем сезоне Драйзайтль набрал 47 (17+30) очков и занимает четвёртое место в гонке снайперов сезона.

«Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

