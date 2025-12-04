Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» Сегодня, 09:51 Автор: Андрей Моисеев









«Колорадо» выиграл в гостях у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Клаймэт Пледж-Арены» завершилась со счётом 5:3. Шайбы в игре забросили: Арттури Лехконен (13-я минута), Самуэль Жирар (34), Натан Маккиннон (43, 60), Брок Нельсон (49) — Шейн Райт (24), Джордан Эберле (26), Чандлер Стивенсон (40). Нападающий «Эвеланш» Маккиннон записал на свой счёт две заброшенные шайбы и передачу. Хоккеист набирает очки в шести играх подряд — 12 (6+6). Форвард «лавин» Валерий Ничушкин сделал две результативные передачи. «Колорадо» набрал 55 очков и продолжает возглавлять общую турнирную таблицу НХЛ. У «Сиэтла» баллов и он идёт 13-м на Западе.



