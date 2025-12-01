Хоккей-обозрение

Капризов вошёл в тройку лучших снайперов сезона НХЛ

Сегодня, 12:34




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче против «Вашингтона», в котором его команда одержала победу со счётом 5:0.

Форвард отличился на 13-й минуте второго периода с передач Йоэля Эрикссона Эка и защитника Куинна Хьюза.

Капризов в 34 играх забил 21 гол и переместился на третье место в гонке снайперов текущего сезона. Первое место в списке занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (28), на второй строчке идёт Морган Гики из «Бостона» (24).

По 20 шайб на счету Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», Джейсона Робертсона из «Далласа» и Алекса Дебринкэта из «Детройта».

«Миннесота» одержала пятую победу подряд и с 45 очками входит в тройку лидеров турнирной таблицы Западной конференции.

