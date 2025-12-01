«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд Сегодня, 14:32 Автор: Андрей Моисеев









«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске в рамках дальневосточного дерби завершилась со счётом 3:1. В составе победителей отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36), Ярослав Лихачёв (54). У проигравших шайбу забросил Егор Петухов (39). Первая игра между командами в сезоне завершилась победой хабаровчан (3:2), два последующих матча выиграли хоккеисты из Владивостока (5:2, 4:1). «Амур» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 28 баллов и он идёт 10-м на Востоке.



Фото: ХК «Амур»















