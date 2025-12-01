«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд

«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске в рамках дальневосточного дерби завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36), Ярослав Лихачёв (54). У проигравших шайбу забросил Егор Петухов (39).
Первая игра между командами в сезоне завершилась победой хабаровчан (3:2), два последующих матча выиграли хоккеисты из Владивостока (5:2, 4:1).
«Амур» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 28 баллов и он идёт 10-м на Востоке.