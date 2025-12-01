Хоккей-обозрение

«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд

Сегодня, 14:32 Автор: Андрей Моисеев




Амур обыграл Адмирал в матче КХЛ

«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Хабаровске в рамках дальневосточного дерби завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Олег Ли (8-я минута), Илья Талалуев (36), Ярослав Лихачёв (54). У проигравших шайбу забросил Егор Петухов (39).

Первая игра между командами в сезоне завершилась победой хабаровчан (3:2), два последующих матча выиграли хоккеисты из Владивостока (5:2, 4:1).

«Амур» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 28 баллов и он идёт 10-м на Востоке.

Фото: ХК «Амур»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд
Капризов вошёл в тройку лучших снайперов сезона НХЛ
Вячеслава Козлова утвердили в качестве главного тренера «Динамо»
Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
Драйзайтль опередил Малкина и Овечкина по скорости набора 1000 очков
Четыре очка Селебрини и 27 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Калгари»
«Рейнджерс» потерпели 13-е домашнее поражение в сезоне НХЛ
В НХЛ показали видео разгромного поражения «Вашингтона» от «Миннесоты»
Шайбы Тарасенко, Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон»
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» выиграть у «Питтсбурга»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты