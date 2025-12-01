Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду после травмы, передаёт журналист The Pittsburgh Press Дэйв Молинари.

Игрок пока занимается по индивидуальной программе и не тренируется с основной командой.

39-летний хоккеист пропустил шесть игр и во всех из них «Пингвинз» проиграли.

В этом сезоне Малкин набрал 29 (8+21) очков в 26 играх и имеет один из лучших в команде показателей полезности («+5»).

«Питтсбурга» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.