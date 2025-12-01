Хоккей-обозрение

Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы

Сегодня, 05:32 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду после травмы, передаёт журналист The Pittsburgh Press Дэйв Молинари.

Игрок пока занимается по индивидуальной программе и не тренируется с основной командой.

39-летний хоккеист пропустил шесть игр и во всех из них «Пингвинз» проиграли.

В этом сезоне Малкин набрал 29 (8+21) очков в 26 играх и имеет один из лучших в команде показателей полезности («+5»).

«Питтсбурга» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ
Шайба Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом»
Передачи Свечникова и Никишина помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
НХЛ признала Тарасова третьей звездой встречи с «Лос-Анджелесом»
Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы
«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд
Капризов вошёл в тройку лучших снайперов сезона НХЛ
Вячеслава Козлова утвердили в качестве главного тренера «Динамо»
Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты