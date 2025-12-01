Хоккей-обозрение

Передачи Свечникова и Никишина помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

Сегодня, 06:44 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Каролина» выиграла в гостях у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бриджстоун-Арены» завершился со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Джексон Блейк (14-я минута), Себастьян Ахо (43, 60) и Сет Джарвис (45). У проигравших шайбу забросил Филип Форсберг (49).

Нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи, у защитника Александра Никишина один ассист. Голкипер гостей Пётр Кочетков сделал 25 сейвов.

«Каролина» набрала 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нэшвилла» 30 очков и он идёт 14-м на Западе.

В следующем матче «Харрикейнз» 20 декабря сыграют в гостях против «Флориды».

