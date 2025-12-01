НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом» Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев









Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли в гостях у «Нэшвилла» со счётом 4:1, российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам. Первой звездой назван нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, отметившийся дублем и результативной передачей. На третье место эксперты поставили форварда «Предаторз» Филипа Форсберга, который забросил единственную шайбу своей команды. 26-летний Кочетков в этом сезоне в 7 играх одержал 6 побед. «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.



Фото: Imagn Images















