Хоккей-обозрение

НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом»

Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев




Пётр Кочетков, Каролина Харрикейнз

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли в гостях у «Нэшвилла» со счётом 4:1, российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Первой звездой назван нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, отметившийся дублем и результативной передачей. На третье место эксперты поставили форварда «Предаторз» Филипа Форсберга, который забросил единственную шайбу своей команды.

26-летний Кочетков в этом сезоне в 7 играх одержал 6 побед. «Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ
Шайба Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом»
Передачи Свечникова и Никишина помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
НХЛ признала Тарасова третьей звездой встречи с «Лос-Анджелесом»
Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы
«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд
Капризов вошёл в тройку лучших снайперов сезона НХЛ
Вячеслава Козлова утвердили в качестве главного тренера «Динамо»
Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты