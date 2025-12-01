Хоккей-обозрение

Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ

Сегодня, 09:32 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, Кирилл Капризов не сможет заменить по популярности Александра Овечкина.

«Это тяжело, даже невозможно. Пускай Капризов играет. Все играют не для того, чтобы кого-то заменить, а получать удовольствие от игры и иметь результат своей команды. Он фартовый пацан, симпатяга во всех отношениях, и дай бог, чтобы у него все получилось» — приводит слова Фетисова ТАСС.

Нападающий «Миннесоты» в 34 играх набрал 38 (21+17) очков и занимает третьей место в списке лучших снайперов сезона.

Капитан «Вашингтона» в 33 матчах забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач. В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

В 2025 году форвард «Кэпиталз» стал самым обсуждаемым российским спортсменом во «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ
Шайба Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом»
Передачи Свечникова и Никишина помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
НХЛ признала Тарасова третьей звездой встречи с «Лос-Анджелесом»
Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы
«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд
Капризов вошёл в тройку лучших снайперов сезона НХЛ
Вячеслава Козлова утвердили в качестве главного тренера «Динамо»
Дубль Маккиннона и две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты