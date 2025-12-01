Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, Кирилл Капризов не сможет заменить по популярности Александра Овечкина.

«Это тяжело, даже невозможно. Пускай Капризов играет. Все играют не для того, чтобы кого-то заменить, а получать удовольствие от игры и иметь результат своей команды. Он фартовый пацан, симпатяга во всех отношениях, и дай бог, чтобы у него все получилось» — приводит слова Фетисова ТАСС.

Нападающий «Миннесоты» в 34 играх набрал 38 (21+17) очков и занимает третьей место в списке лучших снайперов сезона.

Капитан «Вашингтона» в 33 матчах забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач. В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

В 2025 году форвард «Кэпиталз» стал самым обсуждаемым российским спортсменом во «ВКонтакте».