Названы тренеры всех команд на Матч Звёзд КХЛ в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига назвала тренеров, которые буду возглавлять KHL World на Матче Звезд КХЛ 2026.
Ими станут наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан и Михаил Кравец из «Барыса», сообщает пресс-служба КХЛ.
Таким образом, КХЛ назвала тренеров всех команд, которые будут участвовать в звёздном уик-энде.
KHL U23 Stars возглавят Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»), KHL Rus Stars — Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), KHL Ural Stars — Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист»).
Матч Звезд КХЛ пройдёт в Екатеринбурге на «УГМК Арене» 7-8 февраля.