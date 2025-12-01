Названы тренеры всех команд на Матч Звёзд КХЛ в Екатеринбурге Сегодня, 13:03 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала тренеров, которые буду возглавлять KHL World на Матче Звезд КХЛ 2026. Ими станут наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан и Михаил Кравец из «Барыса», сообщает пресс-служба КХЛ. Таким образом, КХЛ назвала тренеров всех команд, которые будут участвовать в звёздном уик-энде. KHL U23 Stars возглавят Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»), KHL Rus Stars — Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), KHL Ural Stars — Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист»). Матч Звезд КХЛ пройдёт в Екатеринбурге на «УГМК Арене» 7-8 февраля.



Фото: ХК «Металлург»















