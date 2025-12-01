Хоккей-обозрение

Названы тренеры всех команд на Матч Звёзд КХЛ в Екатеринбурге

Сегодня, 13:03 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Разин, Металлург

Континентальная хоккейная лига назвала тренеров, которые буду возглавлять KHL World на Матче Звезд КХЛ 2026.

Ими станут наставник «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан и Михаил Кравец из «Барыса», сообщает пресс-служба КХЛ.

Таким образом, КХЛ назвала тренеров всех команд, которые будут участвовать в звёздном уик-энде.

KHL U23 Stars возглавят Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»), KHL Rus Stars — Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) и Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), KHL Ural Stars — Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист»).

Матч Звезд КХЛ пройдёт в Екатеринбурге на «УГМК Арене» 7-8 февраля.

Фото: ХК «Металлург»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Капитан «Сент-Луиса» Шенн заявил, что в детстве его кумиром был Буре
Названы тренеры всех команд на Матч Звёзд КХЛ в Екатеринбурге
Наместников принял участие в массовой драке в матче «Сент-Луиса» и «Виннипега»
Фетисов считает, что Капризов не сможет заменить Овечкина по популярности в НХЛ
Шайба Дорофеева не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
НХЛ признала Кочеткова второй звездой матча с «Нэшвиллом»
Передачи Свечникова и Никишина помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
НХЛ признала Тарасова третьей звездой встречи с «Лос-Анджелесом»
Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы
«Адмирал» проиграл «Амуру» и потерпел пятое поражение подряд


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты