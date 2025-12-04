Хоккей-обозрение

«Авангард» обыграл в гостях «Нефтехимик» в матче КХЛ

Авангард выиграл у Нефтехимика 18 декабря 2025

«Авангард» выиграл в гостях у «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Артём Блажиевский (4-я минута), Николай Прохоркин (9) и Константин Окулов (18).

«Авангард» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 37 очков и он идёт пятым на Востоке.

В следующем матче омичи 20 декабря встретятся в Ярославле с «Локомотивом», нижнекамцы 22 декабря сыграют в гостях с «Металлургом».

