«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл ЦСКА

«Локомотив» обыграл по буллитам ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Ярославле завершился со счётом 2:1.
Шайбы в матче забросили: Максим Шалунов (16-я минута), артур Каюмов (победный буллит) — Прохор Полтапов (27).
«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, набрал 52 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА прервал серию из трёх побед подряд.
Железнодорожники 20 декабря сыграют дома с «Авангардом», армейцы 21 декабря встретятся с московским «Динамо».