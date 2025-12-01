Хоккей-обозрение

«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл ЦСКА

Локомотив — ЦСКА 18 декабря 2025

«Локомотив» обыграл по буллитам ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Ярославле завершился со счётом 2:1.

Шайбы в матче забросили: Максим Шалунов (16-я минута), артур Каюмов (победный буллит) — Прохор Полтапов (27).

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, набрал 52 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА прервал серию из трёх побед подряд.

Железнодорожники 20 декабря сыграют дома с «Авангардом», армейцы 21 декабря встретятся с московским «Динамо».

