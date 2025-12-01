«Локомотив» третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Сегодня, 21:42 Автор: Андрей Моисеев









«Локомотив» обыграл по буллитам ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Ярославле завершился со счётом 2:1. Шайбы в матче забросили: Максим Шалунов (16-я минута), артур Каюмов (победный буллит) — Прохор Полтапов (27). «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, набрал 52 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА прервал серию из трёх побед подряд. Железнодорожники 20 декабря сыграют дома с «Авангардом», армейцы 21 декабря встретятся с московским «Динамо».



Фото: ХК «Локомотив»















